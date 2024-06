Cagnolino tratto in salvo dai vigili del fuoco: era caduto in un pozzetto per la raccolta delle acque di irrigazione

L'allarme è scattato intorno alle 14:30 da parte di alcuni residenti nella periferia di Pietravairano, richiamati dai latrati di un cane provenienti da una stradina rurale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco.

Giunti sul posto hanno verificato la presenza dell'animale all'interno di un pozzetto per la raccolta delle acque di irrigazione. La squadra del comando provinciale, precisamente del distaccamento di Teano, non ha perso tempo: i vigili si sono subito calati nel pozzetto, profondo circa cinque metri e pieno d'acqua, dove hanno trovato un cucciolo impaurito e in visibile difficoltà.

Messo in sicurezza, hanno portato l'animaletto fuori dal cunicolo, consegnandolo quindi alle cure dei presenti che si sono lasciati andare a un applauso per la tempestività e il coraggio dimostrato dai soccorritori.