Pietravairano, giallo per il cadavere di un artigiano trovato nel Volturno

Sabato 14 Luglio 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 19:13

PIETRAVAIRANO. E' un giallo il ritrovamento del cadavere di un uomo nel Volturno. Si è lavorato per ore, con indagini che hanno contemplato anche i profili delle persone scomparse, per svelare l’esatta identità dell’uomo trovato morto nella tarda mattinata di oggi nel fiume, in territorio di Pietravairano. Poi, nello stesso pomeriggio, un rapido giro di telefonate nel circuito delle forze dell’ordine e dalla vicina città di Piedimonte Matese, dalla notizia di una persona che mancava da casa da qualche giorno, è stato tutto facile. Il corpo ripescato dal fiume è quello di Arturo Izzo, 45enne originario di Piedimonte Matese, città nella quale gestiva un’attività commerciale artigianale di tipo alimentare. Pare che però l’uomo non avesse affatto la passione per la pesca, quanto piuttosto quella di lunghe passeggiate in solitaria. Cosa ne abbia determinato la morte sul greto del fiume non è chiaro. Certo è che il cadavere potrebbe essere stato trasportato dalla corrente per diversi chilometri prima di arenarsi su una secca in prossimità di Pietravairano.