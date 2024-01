San Sebastiano celebrato nella Cattedrale, è il patrono della città e lo è dei vigili urbani, c'è partecipazione delle autorità amministrative e militari e di tanti agenti della polizia urbana del capoluogo e di Comuni della provincia alla messa solenne officiata da Pietro Lagnese, vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua. Una occasione ancora una volta per il prelato che fa sentire la sua voce di pastore della diocesi e di attento osservatore della vita sociale cittadina, l'esaltazione del ruolo dei vigili urbani, del lavoro non privo di sacrifici nel rappresentare la città nei confronti dei residenti e dei forestieri e nel cercare di corrispondere alle esigenze di tutela e sicurezza della comunità. «Viviamo giorni di preoccupazioni - ha detto il vescovo nell'omelia -, la situazione internazionale è caratterizzata da fremiti di guerre, i potenti della terra scaricano la mancanza di volontà nel cercare la pace sulla pelle dei deboli, donne, bambini, anziani, malati. La pace, la tranquillità nella convivenza deve mettere radici nei comportamenti essenziali idonei ad assicurare la tutela dei cittadini. A voi tutori dell'ordine cittadino l'impegno di rendere la città più sicura e vivibile, di non perdere ardore in questi compiti fondati sulla passione di esercitare il ruolo di prossimità con la cittadinanza tutelandone i diritti alla sicurezza». Si riporta, il prelato, ad alcune considerazioni già espresse nella celebrazione del Te Deum nell'ultimo giorno dello scorso anno quando ricorda: «La città ha bisogno di amministratori attenti al miglioramento dei servizi per la comunità, tra questi l'aumento dell'organico della polizia urbana, c'è bisogno di un maggior numero di divise a Caserta anche per fronteggiare la recrudescenza di vecchi reati che riaffiorano e non soltanto nella inosservanza dei regolamenti della circolazione. Dobbiamo pregare noi tutti, quindi, il santo patrono della città per il nuovo comandante, per i vigili tutti che sono sotto la tutela di san Sebastiano perché la città più vivibile possa sperimentare ogni sogno possibile».

Parole seguite con attenzione dalle autorità presenti nelle prime file. Ci sono il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Andrea Grassi, il comandante provinciale dei carabinieri Manuel Scarso, ufficiali degli istituti militari e dei reparti delle forze dell'ordine. Ci sono, per il mondo politico, il senatore Franco Silvestro, presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali, la senatrice Giovanna Petrenga, i parlamentari Marco Cerreto e Gianpiero Zinzi. Per la provincia il consigliere Massimo Russo, per il Comune il sindaco Carlo Marino, il vicesindaco Emiliano Casale, l'assessore alla Polizia urbana, traffico e viabilità Massimiliano Marzo, l'assessore alla Cultura Enzo Battarra.

Al termine della celebrazione religiosa, Antonio Piricelli da poche settimane nominato comandante della polizia urbana, ringrazia il vescovo Lagnese per l'ospitalità, le autorità intervenute, i cittadini, i comandanti dei vigili dei Comuni intervenuti con i gonfaloni comunali, Mignano di Montelungo, San Marcellino, San Nicola la Strada, Orta di Atella, Castel Volturno e Baiano. Piricelli dice in particolare: «Non ci sottrarremo ai nostri doveri di rappresentare la città anche nei confronti dei forestieri, operiamo tra molti sacrifici in numero insufficiente, al governo centrale le nostre istanze affinché sostengano finanziariamente i sindaci nel sopperire alle carenze di organico. Si studiano riforme nella organizzazione dei corpi di polizia urbana, ben vengano le modifiche per assicurare quantità e qualità dei servizi nell'ambito di quelli propri d'istituto».

Al sindaco Carlo Marino, attento ascoltatore, la domanda: il Comune capoluogo è sotto organico di tre quarti del numero di vigili previsti dal carico demografico, poco più di trenta unità sulle 120 previste, ci sono programmi? Il sindaco: «Questo appena iniziato è un anno cruciale e importante per l'amministrazione anche per i progetti che riguardano il rinforzo dell'organico di vigili urbani. Questo settore rientra tra quelli di assoluta priorità negli sforzi di potenziamento, il rispetto delle esigenze della città è totale da parte mia e della intera giunta». Domanda e risposta, fatta e ricevuta a un passo della statua di san Sebastiano che, sorridendo, viene eletto testimone. «La statua - aveva detto poco prima il vescovo - tornerà nella chiesa parrocchiale a lui dedicata, ancora pochi mesi e troverà la sua collocazione nella chiesa restaurata».