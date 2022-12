Pignataro illuminata dalla magia del Natale

Un cartellone ampio che riesce a far convivere armoniosamente la proposta culturale «Una storia…tante storie. Festa di rinascita tra luoghi, tradizioni, musica e sapori», finanziata dal Poc Campania - che vede il comune di Pignataro capofila di un bacino territoriale che coinvolge anche le amministrazioni di Pastorano, Camigliano, Grazzanise, Bellona, Vitulazio – con altre iniziative che coinvolgono direttamente la Pro Loco e la comunità ecclesiastica e che sono state progettate coerentemente con la vocazione e le ambizioni turistiche del territorio.

Il gran debutto è per giovedì 8 dicembre. Alle 19.00 è in programma l’accensione delle luci, lo spettacolo di videomapping che farà brillare Piazza Umberto I e, in occasione di questa giornata inaugurale, ci sarà lo spettacolo di arte circense a cura della Compagnia dei folli in «fuoco». Chiuderà l’immancabile spettacolo pirotecnico.«Nei prossimi giorni – hanno dichiarato il Sindaco Giorgio Magliocca e l’assessore alla Cultura e Turismo Amelia Adduce – presenteremo ufficialmente il ricco programma degli spettacoli pensati e allestiti non solo per i nostri concittadini, ma per fare di Pignataro Maggiore la meta desiderata di tanti visitatori e turisti».