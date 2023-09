Pignataro vuole rifarsi il look e dà il via ad una piccola rivoluzione tra strade e marciapiedi. Il cantiere diffuso è stato aperto nei giorni scorsi nell'area sud-ovest della cittadina, con interventi di ammodernamento in via degli Ulivi, via Trieste, via Gorizia, via Giovani Penna, via Martiri delle Foibe e via Chiesa Vecchia, oltre al completamento di via Vittorio Veneto.

Ma la riqualificazione urbana prevede interventi anche a marciapiedi e arterie di via Principe di Piemonte e via Monteoliveto altre arterie strategiche per la viabilità cittadina. Lavori che andranno a completare il percorso di rinnovamento intrapreso tempo fa, con i primi interventi realizzati prima del 2020.

Nello stesso solco, il sindaco Giorgio Magliocca ha annunciato altre novità: «L'Ente sta predisponendo un nuovo progetto di completamento della riqualificazione di tutte le strade comunali di circa due milioni e mezzo di euro da finanziarie con fondi regionali». Due anni fa, invece, in via Nicola Rotoli, in via Masiello e in via Abamonte-Siciliano il piano di interventi ha previsto la realizzazione di una rete fognaria, di una nuova linea di pubblica illuminazione. Cantieri che seguivano quelli chiusi poco prima in via Vescovado e in via Vittorio Emanuele.

Da pochi mesi, inoltre, l'intero centro storico, delimitato da via Regina Elena, piazza Garibaldi e via Municipio, è stato completamente rinnovato. Ancora a secco invece la zona ovest: proprio la nuova area residenziale lungo via Kennedy, comunemente conosciuta come "ex zona 167".