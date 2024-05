Pignataro Maggiore, trekking archeologico con “La città del sole”

Un trekking archeologico a Pignataro Maggiore? Ora è possibile. L’associazione culturale “La Città del Sole” e la rete “ArcheoCales” organizzano per domenica una passeggiata alla scoperta dei riusi archeologici provenienti dall’antica Cales e inseriti nel tessuto urbano di Pignataro Maggiore.

La pratica del riuso (o reimpiego), che in epoca tardoantica e medievale si è diffusa con precisi caratteri nelle nuove costruzioni in tutta Italia, rappresenta una testimonianza preziosa della storia di un territorio. Mura, piazze, chiese e palazzi sono disseminati di epigrafi, iscrizioni, frammenti di tombe o monumenti che sono andati a comporre nuove strutture e nel corso dei secoli sono diventati parte integrante del nucleo cittadino.

Il ritrovo è previsto per le 9 nel parcheggio antistante la scuola primaria Monte Oliveto, poi il gruppo si muoverà in tappe alla chiesa di San Giorgio, in via Armando Diaz, in piazza Umberto I, in via Duca d’Aosta, in via Regina Elena, in via Mannesi e in contrada Grazzano. Il rientro è previsto per le 12.30. La passeggiata organizzata a Pignataro Maggiore, che avvia una collaborazione tra i due sodalizi, vuole consentire anche una mappatura dei reimpieghi presenti per evitare future spoliazioni - come purtroppo già accaduto in passato.