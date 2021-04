Pignataro, rogo distrugge la Tenuta Zingaro: distrutta azienda agricola

Accade tutto nella notte. Nell'ampia piana adibita a coltivazioni e allevamenti nel territorio di Pignataro Maggiore si levano fiamme alte, che in pochi minuti divorano tutto quello che incontrano. L'incendio divampa nell'azienda Florio, in una vasta zona disseminata di campagne e cascine nota come Tenuta Zingaro. A lanciare l'allarme sono i titolari dell'azienda, allertati dai versi degli animali e dallo scoppiettio del fuoco. Ma quando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati