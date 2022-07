Vetri in frantumi, oggetti rubati, carrozzeria lesionata: è lo scenario che si è presentato davanti a un gruppo di ragazzi. «Non torneremo più qui!», questo il commento di un giovane della una comitiva che ieri sera ha deciso - con nove amici - di trascorrere un serata in un locale in via Scalzone al Villaggio Coppola, Castel Volturno. «Dovevamo consumare una pizza e fare una passeggiata sul lungomare, ma quando siamo tornati al parcheggio abbiamo trovato l'inferno».

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Viale Carlo III a San Nicola la Strada: «Cerchiamo intenti... IL CASO Incendio nel bene confiscato, notte di paura a Pugliano IL CASO Nell'ex bunker del boss una centrale di spaccio

Le autovetture erano state prese di mira da ladri scatenati che avevano rotto vetri e carrozzeria alla ricerca di denaro e di stereo nuovi; merce che hanno, puntualmente, rubato. La denuncia è stata sporta questa mattina alla stazione locale dei carabinieri di Pinetamare con tanto di foto e video a corredo. Ciò che colpisce sono i mancati controlli della zona durante il fine settimana, nelle ore della movida.