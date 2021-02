Non è la prima volta che accade: il sottopasso di via Cancello a San Felice, nel Casertano, si è trasformato in una piscina. A causa delle violenti piogge non ha funzionato l'impianto di filtraggio dell'acqua ed è per questo che il sottopasso si è completamente allagato. Il tratto, oltre ad essere percorso da numerosi automobilisti, è usato da camionisti che da Maddaloni e, quindi, anche dalla Nazionale Appia vogliono poi raggiungere l'hinterland Napoletano e viceversa. Una situazione più volte denunciata anche da associazioni e comitati civici, ma mai presa in considerazione dalle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni. Disagi, sempre a causa del maltempo, si sono registrati questa mattina anche nella frazione collinare di Talanico, dove si è registrata una piccola frana. Molte le famiglie intrappolate in casa e diverse le persone che non possono raggiungere i loro fondi agricoli.

