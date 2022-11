Secchi, catini, stracci e ombrelli. Tutto sembra fuorché una casa comunale. E invece in piazza Municipio si è presentato lo stesso scenario di un anno fa: quando cade la pioggia battente su Teano, in Comune bisogna coprirsi. A denunciare l'emergenza sono questa volta alcuni residenti che si sono recati in municipio i giorni scorsi: lì, nei corridoi, hanno trovato scope e bacinelle a tamponare le falle della copertura gruviera e a catturare l'acqua piovana. «Ogni volta che c'è un temporale o pioggia forte, dobbiamo subito intervenire così», rivela uno dei dipendenti comunali che ciclicamente si mobilita tra gli androni dello stabile per scongiurare gli allagamenti.

APPROFONDIMENTI Lavoro, boom di dimissioni dopo il Covid (ma 1 su 4 non lo rifarebbe) Montecorice, rogo nello storico albergo: si indaga sull'origine Imprenditori sotto scacco

dei camorristi, due arresti

E in effetti, esattamente un anno fa un episodio simile aveva ricevuto parecchia eco, quando qualcuno aveva fotografato dipendenti e cittadini sidicini entrare in municipio con l'ombrello aperto sopra la testa. Era il novembre del 2021 quando il gruppo di minoranza «Futura» aveva denunciato il caso con un duro attacco: «Queste sono le condizioni del palazzo municipale. E pensare che la Regione Campania ha finanziato nel lontano dicembre 2018 gli interventi di messa in sicurezza del nostro comune per più di 280mila euro. La gara per eseguire questi lavori è stata fatta dalla Sua del Provveditorato di Caserta ed è stata aggiudicata a settembre del 2020 con il 35% di ribasso. Dopo altri 13 mesi tutto si è dissolto. In totale tre anni non sono bastati per mettere una pietra o per fissare un chiodo, nonostante la maggioranza abbia pagato e paghi lautamente - al massimo del contratto - due suoi fedelissimi dirigenti».

«Futura», guidata dall'ex sindaco Nicola Di Benedetto, un anno fa sottolineava poi che «nessun assessore segue la vicenda, nessun amministratore ritiene di farsi parte attiva, nessuno di loro avverte il dovere di muovere un dito o di spendere un po' della propria preziosa energia. Intanto però il 14 ottobre del 2021 la Giunta ha tempestivamente aumentato di altri 5.500 euro lo stanziamento annuale previsto in bilancio per pagare le proprie indennità. Gli amministratori ci sono costati circa 110mila euro per il solo 2021». Di certo per il primo cittadino Giovanni Scoglio, eletto solo due mesi fa, si tratta di una nuova tegola che si aggiunge alle svariate difficoltà gestionali in municipio e ai disservizi disseminati nell'ampio territorio sidicino. Eppure quello delle infiltrazioni d'acqua piovana in municipio è un allarme da affrontare immediatamente per l'amministrazione.