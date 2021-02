CASERTA - È una pista ciclabile che equivale alle strisce blu utilizzate per parcheggiare. La mobilità sostenibile è negata a Caserta. Nella città-capoluogo più a nord della Campania, dove si fatica a cercare un comportamento civile che rispetti chi decide di muoversi in città senza inquinare, allenandosi, evitando un inutile traffico, non viene rispettato. E i vigili urbani passano davanti all'incredibile fila di auto in sosta sulla pista ciclabile e non elevano un solo verbale di contravvenzione

«Righerei tutte le auto che sostano sulle piste dedicate a noi», dice un ciclista che transita lungo corso Giannone. Provocazione. Non lo farà mai. Perchè i ciclisti non sono nè abbastanza disonesti nè ingenui per fare un dispetto simile. Ma la storia è questa: nell’ora di punta, corso Giannone a Caserta - dalle 12 e 30 alle 13 e 30 - si popola di suv e minicar con motore acceso. Nell’abitacolo, quasi sempre ci sono i genitori di flemmatici studenti che faticano a fare due passi oltre il portone d’entrata del liceo o della scuole medie.

