Pistole a salve, una modificata e altri reati contestati dai carabinieri

Controlli nel fine settimana a Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Limatola: denunciate cinque persone, rispettivamente, un ventottenne ritenuto «responsabile di acquisto di cose di sospetta provenienza», un quarantottenne in possesso di un coltello a serramanico, un diciottenne con 23 grammi di hashish, un sessantenne accusato di omessa custodia di armi e un sessantacinquenne per fabbricazione o commercio non autorizzati di armi e detenzione abusiva di armi.

Rinvenute e sequestrate 4 pistole a salve di cui una modificata, più 124 munizioni di vario calibro, 750 capsule di innesco, 1 tamburo per pistola revolver, 1 kit per punzonatura, 2 canne per arma corta, 1 scatola di utensili per la lavorazione del ferro e 1 troncone di canna per armi da sparo. Nel corso dello stesso servizio sono state elevate 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ed è stato sequestrato un veicolo. Controllati pure 51 persone e 23 mezzi. A operare i carabinieri.