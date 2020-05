© RIPRODUZIONE RISERVATA

A seguito di un intervento presso un’abitazione di, dove erano stati segnalati maltrattamenti di animali e combattimenti tra cani, che venivano anche fatti accoppiare per alimentare il mercato illegale, gli ahenti della Polizia di Stato hanno ritrovato settetenuti in condizioni disumane, privi del prescritto microchip, legati a catene fissate verticalmente alla soffitta dell’abitazione e privi di qualisasi basilare cura.In particolare, su uno di tali animali, femmina dell’età approssimativa di circa 4 anni, venivano riscontrate, presumibilmente riconduciibili a combattimenti con altri animali. I cani venivano tutti prelevati dal Servizio veterinario e sottoposti a sequestro penale, mentre il proprietario, M.G. di 20 anni, pluripregiudicato per stupefacenti, porto e detenzione di oggetti atti ad offendere e ricettazione, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti di animali. Uno dei pitbull sequestrati è stato affidato in adozione.