Un carrozziere che diventa camorrista. Un camorrista che fa tanti di quei soldi da guadagnarsi il soprannome di Rockfeller. Un «paperone» che finisce in carcere e ci passa sette anni. Un ex carcerato che, tornato libero, abbraccia la fede e quasi si trasferisce in parrocchia. Tante vite per un solo uomo. L'ultima nel segno dei Vangeli, tra le mura misericordiose della Chiesa, braccia amorevoli dentro le quali trovare conforto, rifugio e perdono. Il boss pregava da mattina a sera, con il gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo. I carismatici lo hanno accolto, gli insegnamenti della parabola della pecorella smarrita a Marcianise sono stati eseguiti senza indugio. Perché il boss Pasquale Piccolo, Rockfeller, sembrava essere entrato del tutto nella sua nuova, ennesima vita. Che per la Dda era però sempre la stessa: quella del camorrista. Altro che folgorazione sulla via di Damasco che, a Marcianise, porta dritto alla chiesa del quartiere San Giugliano dove, da un anno, il capoclan pregava con i carismatici. Ieri, quando la polizia lo ha portato via in manette i l'intera comunità parrocchiale è rimasta di stucco. Ché, nel cambiamento di Piccolo, ci avevano creduto proprio tutti. Ma il boss, si legge agli atti dell'ordinanza a firma del gip Valeria Montesarchio, aveva ripreso il filo della sua storia criminale dal punto in cui si era interrotto con l'arresto del 2009. Sette anni dopo, nulla è cambiato. È la ricostruzione del sostituto procuratore antimafia Luigi Landolfi sulla scorta delle indagini della squadra mobile di Caserta, diretta da Filippo Portoghese.TRENTA ARRESTIIn primo piano ci sono Piccolo, suo fratello Achille e i Letizia. Sullo sfondo quella chiesa del quartiere San Giuliano dove, nel 2003, si stipulò a mezzo matrimonio l'alleanza tra i due gruppi criminali alleati contro i Belforte. Convolarono a giuste e criminali nozze Andrea Letizia e Palma Bellopede Piccolo. L'ordinanza eseguita ieri, in calce le accuse di associazione per delinquere di stampo mafioso e d estorsione, è un affresco della geografia criminale della città nodo dell'economia casertana. Con i Piccolo-Letizia rinvigoriti dalle batoste giudiziarie che hanno compromesso le sorti dei Belforte, loro acerrimi nemici, e la sete di vendetta mai sopita. L'inchiesta ripercorre dieci anni di camorra. Con le faide interne per il controllo del potere, il pizzo alle grandi aziende, gli affari illeciti spacciati per leciti.MANI SUI SUBAPPALTITra i dialoghi intercettati ce n'è uno che ben ricostruisce la portata degli affari in ballo. Litigano i componenti della cupola. e mentre battibeccano i nastri della Mobile girano, registrano, documentano in cosa sono impegnati i clan. Antonio Letizia se la prende col fratello Andrea, attribuendogli una malagestione economica del clan, che secondo lui favorisce la fazione Piccolo. «A me mi devono dare i soldi, non tengo niente a che vedere con nessuno, perché tu fin quando fai il subappalto almeno se fai la fatica a me mi conservi i soldi, a me la fatica la stanno facendo loro, a me mi devono dare i soldi, la famiglia il cazzoche tengo da vedere, la famiglia siamo della famiglia a convenienza». Si sfoga. Dal loro canto, i Letizia, sin dal 2009 aprono ditte per mettere le mani sui subappalti pubblici. Antonio Letizia dice al figlio che «dopo aver compiuto 18 anni deve parlare con Angelo Piccolo e aprirsi un partita Iva» e «deve anche lui fare l'imprenditore» e che siccome «a lui non lo conoscono in tanti, sarà facile prendere appalti».LE PRESSIONI SULLE ELEZIONIGli scenari più recenti ricostruiti dalla Dda riguardano anche l'ultima vivacissima tornata elettorale di Marcianise. Tra un omissis e l'altro, è riportata una conversazione in cui si fa riferimento alle elezioni comunali. Giuseppe Letizia racconta al padre che, tra le altre cose, ha installato «una macchinetta del caffè nell'attività commerciale Ciak Video, il cui titolare, tale Angelo Ricciardi, era candidato con l'aspirante sindaco Dario Abbate», sconfitto al ballottaggio da Antonello Velardi.La conversazione, secondo il gip, certifica il monopolio imposto da Giuseppe Letizia, nel mercato del caffè, acquisendo la distribuzione nei locali dell'area avvalendosi «del nome del padre». Non c'è invece nessun profilo penale nelle condotte del candidato poi non eletto, che infatti non è indagato.