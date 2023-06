Rifiuti non conformi, altri sei commercianti multati ieri mattina in via Marchesiello nella frazione di Parco Cerasola. Proseguono senza sosta i controlli a campione degli ispettori ambientali sul territorio cittadino per verificare il corretto funzionamento della raccolta differenziata. Partiti dal centro storico e dai luoghi simbolo della movida, gli operatori dell'ufficio Ecologia, guidati dall'assessore all'ambiente Carmela Mucherino, in sinergia con i dipendenti della Isvec (Isola verde ecologica), la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città per conto del Comune, hanno fatto tappa anche a Casertavecchia e nel quartiere Acquaviva, prima di approdare ieri nel primo tratto di via Marchesiello.

Qui gli operatori, rovistando nelle buste accantonate davanti alle porte dei negozi, hanno riscontrato la mancata selezione delle diverse tipologie di rifiuto. Nel dettaglio hanno verificato che vetro, plastica, lattine, scontrini, in qualche caso addirittura la frazione organica, finivano tutti nello stesso sacchetto. Da qui la sanzione che oscilla tra 170 e 600 euro a seconda della violazione commessa - e il monito alla categoria. Che, a dire il vero, non è l'unica responsabile dello stallo in cui versa la città sul fronte dei rifiuti. Come più volte segnalato nelle ultime settimane anche dall'assessorato all'ambiente.Nei successivi blitz in programma nei prossimi giorni in altri quartieri della città, potrebbero infatti finire nel mirino degli ispettori anche le grandi utenze, gli uffici, le caserme, le scuole e i presidi sociosanitari. Responsabilità e senso civico, è quanto chiede l'amministrazione comunale che ha optato per il pugno duro dopo una serie di incontri, sopralluoghi e richiami che a quanto pare si sono rivelati vani.

«La raccolta differenziata ha dichiarato in merito l'assessore al ramo, Mucherino - è un'attività fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente. L'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dell'amministrazione da sole non bastano. Serve la collaborazione di tutti. Il messaggio che stiamo cercando di veicolare alla città è che ognuno di noi può fare la differenza e, giorno per giorno, dobbiamo impegnarci tutti per diminuire quanto conferiamo nell'indifferenziato. Un aspetto sul quale c'è ancora molto lavorare è quello legato all'aumento della qualità e quindi della "purezza" del rifiuto differenziato. Un esempio è il conferimento della carta e cartone. È importante ricordare che se utilizziamo un sacchetto di plastica per raccogliere la carta dobbiamo ricordarci di non inserirlo nel contenitore, poiché costituisce una impurità».

Vanno in questa direzione i diciotto cassonetti intelligenti per la raccolta del vetro che stanno per essere posizionati in città, le quattro ecocompattatrici per la plastica installate in piazza Pitesti, via Montale, via Botticelli e via delle Querce e le quattro compostiere per l'umido che verranno attivate entro la fine di giugno nell'area mercatale di via Ruta e negli spazi in prossimità delle isole ecologiche di via Sossietta Scialla, via Capuccini e via Tiglio a Casertavecchia.