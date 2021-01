Strade provinciali e statali usate come discariche di rifiuti speciali a cielo aperto: ecco come si presenta la provinciale Parete-Giugliano in località Tre Ponti. Ai lati della carreggiata copertoni di pneumatici fuori uso abbandonati che mettono a grave rischio l’incolumità di automobilisti che transitano in quella zona.

A denunciare l'ennesimo oltraggio al territorio è l'associazione ambientalista Terra Nostrum, il movimento che si batte a difesa della vita dai veleni e dai roghi tossici, vere e proprie sentinelle del territorio tra le province di Caserta e Napoli.

Ultimo aggiornamento: 17:22

