Obbligo di mascherine, ingresso solo dalla porta posteriore, numero limitato di passeggeri. Anche la linea M1 degli autobus della Ctp, l'unico mezzo di trasporto pubblico che collega la popolosa costa casertana con la città di Napoli e viceversa, si adegua e adotta le prescrizioni anticovid previste dal governo in tutta Italia per contenere il virus sui mezzi di trasporto pubblici; ma qui siamo in un'area oggettivamente fuori controllo, e non solo dall'inizio della crisi sanitaria, per cui molto probabilmente sarà difficile far rispettare gli obblighi a tutti i passeggeri.

LEGGI ANCHE Coronavirus Italia, le vittime sono meno di 200: mai così da un mese e mezzo

Gli autobus della Ctp che transitano sul litorale domiziano solitamente sono presi letteralmente d'assalto a ogni corsa, oltre che da tanti italiani anche dall'esercito d'immigrati che da questa città si sposta nella provincia napoletana in cerca di lavoro. E c'è forte preoccupazione nel personale della ditta di trasporti su quello che succederà oggi, alla ripresa delle attività produttive dopo lo stop. Anche gli afrodomiziani in questi due mesi di quarantena hanno rispettato l'isolamento forzato; anche loro oggi cercheranno di tornare alla loro normalità, e quindi si recheranno chi nelle aziende agricole dell'agro aversano e delle campagne a nord di Napoli, chi nei piccoli cantieri edili, chi sulle rotonde della circumvallazione esterna di Napoli in attesa di qualcuno che gli offra una giornata di lavoro qualsiasi. E lo faranno pressappoco tutti aspettando l'autobus.

Gli immigrati della Domiziana si stima siano in 15mila. Ma gli autobus della Ctp possono, a causa delle prescrizioni anticovid possono far salire ad ogni corsa non più di diciotto passeggeri. Peraltro, dei quaranta mezzi della flotta dell'autoparco di Teverola, a causa dei continui guai finanziari dell'azienda, ne sono disponibili soltanto diciassette. Insomma, un rapporto decisamente sbilanciato fra offerta e richiesta.

«Gia sabato abbiamo avuto un primo assaggio di quello che sarà la giornata di domani (oggi per chi legge), e non è stato certamente incoraggiante. Tutt'altro». A parlare con preoccupazione è Roberto Ascione, sindacalista, ma soprattutto autista della Ctp, in riferimento a un primo assalto di passeggeri verificato alla fermata di piazzale Tecchio in direzione Castel Volturno durante tutta la giornata di sabato come non accadeva da due mesi, da prima delle misure di contenimento del virus.

GLI AUTISTI

«Siamo tutti molto preoccupati di quello che accadrà in questi giorni sottolinea Giuseppe Ferruzzi, sindacalista Usb della stessa azienda ed è chiaro che in condizioni come quelle che si sono verificate sabato, con decine di passeggeri in più su ogni autobus a ogni corsa, il servizio non potrà continuare e saremo costretti a incrociare le braccia e fermare tutti i mezzi. Troppo rischioso sia per i passeggeri, sia per gli autisti, sia per i controllori».

LE IPOTESI

I sindacati della Ctp, però, hanno fatto una proposta ai vertici aziendali che non sembra impossibile da realizzare, quella di istituire una squadra a terra di sorveglianti alla fermata di piazzale Tecchio a Napoli, che si occupi di disciplinare gli ingressi su ogni autobus. Gli autisti, poi, una volta raggiunto il numero massimo di passeggeri, avranno la facoltà di non fermarsi alle fermate successive, seppure dovessero esserci passeggeri in attesa. E verosimilmente ci saranno molti passeggeri che vedranno passare l'unico mezzo di trasporto pubblico che aspettano chissà da quanto tempo e poi andare via senza neanche fermarsi.

Una condizione mortificante che subiranno tanti cittadini stranieri che vorrebbero raggiungere il luogo di lavoro, ma anche tanti italiani che in quelle aree non hanno mezzi di trasporto autonomi. E va ricordato che la Domiziana, eccetto gli autobus delle Cpl che vanno ad Aversa, non è servita da nessun altro mezzo di trasporto pubblico. Per cui, nella fase 2 l'area sarà di fatto quasi totalmente tagliata fuori dal traporto pubblico. Un effetto collaterale al ritorno della normalità che ha il sapore della beffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA