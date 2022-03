Policlinico di Caserta, pochi adetti ai lavori: «Impossibile finire per il 2022»

«Ci sono appena 50 persone a lavorare al cantiere del Policlinico di Caserta, e con questo organico così ridotto e ritmi di lavoro così bassi, è impensabile che una parte dell'opera possa essere pronta per fine 2022.» Lo afferma il segretario della Fillea-Cgil di Caserta Irene Velotti, anche a nome dei sindacati di categoria di Cisl ed Uil.

«A regime - aggiunge Velotti - al cantiere del Policlinico dovrebbero essere in servizio tra i 200 e i 300 addetti». La costruzione del Policlinico dell'Università Vanvitelli è cominciata quasi 20 anni fa. Sono previsti 350 posti letto e un blocco per la didattica. Finora c' è stato un continuo “tira e molla”, tra varianti all'opera di cui c'è sempre bisogno visto che il progetto è di alcuni decenni fa, quando i costi di materiali, energia e anche di lavoro, erano inferiori, e i problemi delle aziende costruttrici.

«Sembra che questo cantiere non interessi a nessuno - prosegue Velotti - e questa è una contraddizione grave, visto che di cantieri edili attivati con il superbonus ce ne sono tantissimi sul territorio; mentre un'opera così importante non si riesce a finirla. Abbiamo sollecitato più volte un incontro con l'azienda, ma non ci hanno considerato in alcun modo, e intanto la tensione tra i lavoratori sta salendo».

In 20 anni i lavori del Policlinico si sono fermati tre volte e sempre per periodi superiori a un anno: prima i problemi della Immobilgi Federici Stirling Spa - azienda che aveva ottenuto l'appalto e poi aveva rescisso il contratto - quindi i ritardi della Regione nel pagamento delle quote di propria spettanza, e quindi il fallimento sfiorato della Condotte - subentrata a Immobilgi - ancora oggi gestita da commissari di nomina governativa, che sembra stiano cercando di vendere il cantiere senza però ricevere grandi disponibilità, visto che a quanto pare il Policlinico è antieconomico.

Dopo ogni stop si è sempre ripartiti a rilento: nell'ultimo quinquennio ci sono state due ripartenze con altrettante inaugurazioni, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, la prima nel 2017, poi nel gennaio del 2021. Un anno fa fu fornito dal rettore dell'Ateneo Gianfranco Nicoletti un timing preciso delle opere: il blocco della didattica avrebbe dovuto essere consegnato alla fine del 2022, quello dell'assistenza ai malati per fine 2023. «Sarà impossibile rispettare tali scadenze - dice Velotti - prima di tutto per una questione numerica, visto l'organico così ridotto, e poi per mancanza di volontà da parte di tutti gli attori istituzionali. Tra Regione e Università ci metto anche il Comune di Caserta che avrebbe tutto l'interesse a far finire un'opera la cui prima pietra fu posta nel 2003».