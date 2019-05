CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

Scenari da ultima spiaggia per il salvataggio del Policlinico di Caserta. Ulteriori, incoraggianti aspettative provengono infatti dall'esito del Coordinamento che si è svolto ieri l'altro sullo stato dell'arte dell'azienda di riferimento Condotte e che si è tenuto nella sede della Filca Cisl nazionale. Sulla base dei chiarimenti forniti ai sindacati, per la società appaltatrice (terzo player delle costruzioni in Italia ma in amministrazione straordinaria) la commessa di Caserta continua a rappresentare un'opportunità di sviluppo prioritaria tanto è vero che non sarà sottoposta ad alcuna procedura di vendita, come avverrà per altri asset «core» sulla base dell'ultimo Decreto legge di metà aprile.