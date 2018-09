CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopodomani riapre il cantiere del Policlinico di Tredici dopo un tempo eccezionalmente votato alle ferie, in concomitanza con la persistente criticità gestionale in cui si ritrova la società appaltatrice Condotte con i nuovi commissari Matteo Uggetti, Giovanni Bruno ed Alberto dello Strologo. Alla riapertura dei cancelli dell'ormai storica «incompiuta» di Caserta, lunedì, non mancheranno ancora una volta incertezze e timori sul destino dell'opera.A certificare un possibile passo in avanti per il casertano c'è solo l'impegno applicato finora dall'attuale gestione di Concorsu (responsabile del sito) nell'intento di rappresentare alla terna commissariale lo stato dell'arte del cantiere, un dossier che potrebbe costruire premessa indispensabile per la sua promozione in termini di business e quindi di rilancio. A fare da supporto ci sarebbero non soltanto le opportunità legate agli investimenti ma soprattutto la volontà dell'Università della Campania (stazione appaltante) di proseguire l'attività e di portare a termine i lavori di costruzione. Proprio da dopodomani la gestione commissariale sarà in grado di esprimersi intorno al programma, alla sua sostenibilità, alla convenienza del progetto, e questo ancor prima di dire l'ultima parole il 7 settembre, in occasione della riunione al Ministero dello sviluppo. Di qui una più forte condizione di attenzione e di speranza per un'opera che già era stata bloccata da intoppi burocratici, persino bocciata (vale la pena ricordarlo) dagli investitori stranieri nel mese di luglio, nella fase trascorsa di concordato preventivo. Di semplici auspici parlano i sindacati di categoria nella speranza che il report-Concorsu superi a pieni voti l'esame di Roma, e questo per due ordini di riflessioni. La prima attiene ad un principio di coerenza secondo cui le stesse organizzazioni di categoria avevano già sostenuto in tempi pregressi il ricorso all'ex legge Marzano quale principale misura di salvataggio per tutte le società controllate da Condotte. La seconda riflessione, ancor più attuale e concreta, incrocia segnali di apertura per quel che riguarda il pagamento dei salari. Pur considerando gravissimo il ritardo delle spettanze pregresse, sembra infatti destinata a buon fine per Caserta la richiesta avanzata ultimamente da Concorsu per il saldo della mensilità di aprile.