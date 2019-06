CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Giugno 2019, 14:00

È diventata una scommessa senza fine l'operazione di ripartenza del cantiere del Policlinico, uno degli appalti più appetibili per il portafoglio del gruppo delle costruzioni Condotte, in gestione commissariale. Doveva riaprire a giugno, invece sono scattati altri due mesi di cassa integrazione per gli operai. Quindi salta per ora la riapertura.Al giro di boa di fine maggio, di novità importanti per il cantiere di Tredici si parla solo sotto il profilo occupazionale, mentre restano in piedi le incertezze legate all'intera amministrazione straordinaria cui è sottoposta la società romana. Punto di riferimento imprescindibile dell'intera vicenda rimane il fatto che i commissari di Condotte hanno inserito l'asset Policlinico tra quelli non cedibili. Su altro versante, però, neppure possono dare fondo alle risorse in giacenza (60 milioni di euro di provenienza statale) presso le società controllate (Concorsu) almeno fino al 20 giugno prossimo. In costanza di una dicotomia di tal genere, la stessa Concorsu che gestisce l'opera ha deciso di rinnovare la cassa integrazione a zero ore per i lavoratori di Tredici ancora per altri due mesi, fino al 30 luglio prossimo.