Riparte il Policlinico di Caserta: consegna dell'opera in 32 mesi dopo un'odissea di stop e ritardi

CASERTA - Da lunedi riprenderanno i lavori del Policlinico di Caserta e questa volta dovrebbe essere quella "buona". Non si tratta di una previsione ma di una conferma per il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stamattina ha voluto essere presente alla conferenza stampa che annunciava la ripresa dei lavori. "Una presenza simbolica - ha detto De Luca - per confermare che il Policlinico è un'opera strategica dal punto di vista formativo e di ricerca". Alla conferenza stampa, al fianco di De Luca erano presenti: il sindaco di Caserta, Carlo Marino; il rettore dell'università della Campania-Vanvitelli ed i commissari che attraverso la transazione con Condotte, la società appaltatrice dei lavori, sono riusciti a superare il blocco dei lavori. La consegna dell'infrastruttura è fissata tra 32 mesi ed è assicurata la copertura finanziaria per il completamento mentre si sta già organizzando la fase di acquisto delle tecnologie e degli arredi.

Ultimo aggiornamento: 12:57

