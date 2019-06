CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Giugno 2019, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione affatto compiuta per il Policlinico di Caserta; per gli addetti ai lavori resta sempre più complicato che mai districarsi tra le maglie delle procedure burocratiche che condizionano il futuro sia della società appaltatrice, Condotte d'Acqua, sia di Concorsu, il consorzio che gestisce l'opera sul territorio.LA GARAL'ultimo bando di gara pubblicato dai tre commissari del gruppo delle costruzioni lascia infatti la porta aperta alla vendita di tutti gli asset in Italia, compreso l'appalto del cantiere di Tredici, operazione che potrebbe concludersi nell'arco di un anno. Contestualmente vengono pure confermati da Roma gli strumenti finanziari di salvataggio per l'holding (il prestito ponte di 60 milioni di euro) che potrebbero consentire la prosecuzione di cantieri «core» come Caserta e che continuerebbero a essere strategici ai fini della loro collocazione sul mercato.I PROBLEMI GIUDIZIARIAll'interno di un quadro prospettico così variegato, restano da sciogliere i problemi particolari di ogni sito e che, per quel che riguarda il cantiere di Tredici, hanno rilevanza soprattutto dal punto di vista giudiziario. Lo spiega con dovizia di informazioni il parlamentare pentastellato Antonio Del Monaco: «Premesso che ho partecipato a tante riunioni al Mise e che continuo ad avere utili interlocuzioni con tutti gli operatori - così dice - credo che le aspettative (anche finanziarie) per la ripresa dell'opera siano legate allo sblocco del contenzioso tuttora aperto tra la ex Condotte e diversi subappaltatori. È questo il vero nodo da sciogliere, per cui siamo fiduciosi che l'Avvocatura di Stato, chiamata in causa, possa pronunciarsi al più presto, dopo avere già acquisito il parere dell'Anac». È evidente, allora, che se la diatriba troverà una risoluzione positiva (anche in termini di accordo), per Concorsu e per il cantiere stesso potranno determinarsi migliori disponibilità di risorse in termini di liquidità, sia pure sotto la spada di Damocle della procedura di vendita della commessa, già contemplata dal gruppo romano. Ma di tanto dovrebbe essere il ministero dello Sviluppo a fornire le direttive più precise.