CASERTA - Il tavolo del centrosinistra, riunito dal Partito democratico di Caserta per discutere le alleanze in vista delle elezioni amministrative, che dovrebbero svolgersi in primavera, è fermo alla prima riunione che si è svolta più di un mese fa, ma alcuni partiti non hanno sposato la posizione attendista ed hanno deciso di avviare il confronto con i cittadini per iniziare ad elaborare il programma. E’ quest’ultimo il caso del partito di Carlo Calenda e ieri, nel corso di una conferenza stampa, attraverso i leader provinciale e cittadino, Teresa Ucciero e Francesco Funaro, è stato tracciato il percorso che sarà seguito.

Ucciero ha spiegato che la lista di Azione sarà presente nei tre comuni più grandi, Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca ma anche negli altri comuni ci saranno candidati di Azione nelle liste civiche che saranno formate e non è esclusa una lista con il simbolo di Azione anche a Piedimonte Matese. I sostenitori di Calenda non saranno in campo con propri candidati sindaci bensì aderendo a coalizioni e a Caserta il sostegno dovrebbe andare a Carlo Marino, attuale sindaco di Caserta che ha già annunciato di volersi candidare. Il condizionale però è necessario in quanto Azione, al primo tavolo del centrosinistra, ha posto come condizione ai potenziali alleati che a quel tavolo non sieda mai il Movimento 5 Stelle.

«Il nostro sostegno naturale - ha spiegato Teresa Ucciero - è al centrosinistra e a Marino però siamo stati chiari, noi non possiamo dialogare con partiti o movimenti che sono lontani dal nostro modo di vedere e soprattutto perché le loro proposte sono prettamente populiste ma poco attuabili. Allo stesso modo posso dire che noi non possiamo sederci a tavoli con partiti sovranisti. A quell’unico incontro abbiamo chiarito la nostra posizione, per quanto ne sappiamo non ci sono stati altri incontri».

Nel frattempo che il Pd ed il candidato sindaco completino le interlocuzioni interne e risolvano le frizioni che si sono venute a creare soprattutto all’interno del Pd, Azione ha deciso di non restare inerte ed iniziare a lavorare al programma. Azione ha deciso di aprire la propria sede presso la sala Fellini dell’hotel Europa anche per rispettare le norme dettate dall’emergenza sanitaria ed il primo passo adesso è avviare la campagna di confronto con i cittadini di Caserta a partire dalle 22 frazioni, l’iniziativa è denominata «Sinergie, incontri con i cittadini di Caserta per ascoltare e per pianificare lo sviluppo della città». Sono quattro le tematiche individuate: Cultura e turismo; ambiente, territorio e decoro urbano; mobilità e welfare e politiche sociali. L’unica incognita, per il momento, è l’operatività dei quattro gruppi stante il perdurare della pandemia in quanto la modalità prevista dovrebbe essere quella dei gazebo presso le 22 frazioni dove raccogliere le istanze e criticità che i cittadini vorranno evidenziare. La partenza sarà probabilmente con gli iscritti utilizzando i social e webinar. A dare sostegno anche il gruppo giovanile di Azione con la richiesta di essere etichettati come Under 30.

Alla conferenza stampa al fianco di Funaro e Ucciero anche il rappresentante di Under 30, Alessandro Porto che ha spiegato che in tutte le liste nei 28 comuni al voto ci sarà un candidato «giovane». Il tavolo riunito da Italia Viva attualmente è fermo e le evoluzioni saranno note nei prossimi giorni. Un confronto di Azione c’è stato anche con il partito di Matteo Renzi ma non sembrerebbe che vi siano le condizioni per continuare a dialogare e a spiegarlo è stata la coordinatrice provinciale Ucciero, spiegando: «Abbiamo partecipato ad una bilaterale con Iv e questa modalità ci è sembrata anomala, ma a parte ciò abbiamo qualche difficoltà a sedere ad un tavolo con il partito che a livello regionale governa con il Pd ed anche a livello nazionale mentre poi a Caserta in consiglio comunale Iv fa parte della maggioranza che sostiene Marino ma poi vorrebbe proporre un candidato alternativo».

