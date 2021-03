Il nuovo assessore a Caserta spacca il gruppo locale democrat

Una parte del Pd casertano regisce negativamente alla nomina da parte del sindaco Carlo Marino, che ha ufficializzato la sua ricandidatura, del nuovo assessore Gerardina Martina (in quota del presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero). A rappresentare il dissenso interno Giovanna Abbate, Maria Canzano, Angela Cerrito e Pietro Canzano.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Caserta prima in Campania per vaccini60mila persone che lo hanno... L'ECONOMIA Export, batosta da Covid: in 12 mesi 84 milioni persi

«Con la nomina nella giunta Marino del nuovo assessore - dicono i rappresentanti del grupp Democrat - è stato sostituito l'unico tecnico, in amministrazione - professore universitario in materia di bilancio - per sanare, si dice, la spaccatura all'interno del Pd. Carlo Marino persevera, a pochi mesi dal voto, quindi, con risultati sicuramente nulli in termini di efficacia, in un metodo nefasto: scegliere i componenti della giunta non per le competenze, ma in base alle appartenenze, con i risultati amministrativi negativi che sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre i cambiamenti posti sono sempre riferimento diretto del sindaco, a differenza del messaggio distolto dato dalla attuale amministrazione ai media. La nostra azione è sempre stata motivata da esigenze di cambiamento sia del partito, sia dell'amministrazione stessa, purtroppo da anni inascoltati. Ad oggi il consigliere comunale Vincenzo Claudio Battarra ha ritirato la sua firma dal documento di critica in precedenza firmato. Noi invece andiamo avanti per la nostra strada, con coerenza e lealtà cercando un lavoro di sintesi per il collettivo scevro da individualismi».

Ultimo aggiornamento: 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA