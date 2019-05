«Il taglio paventato dall'Europa di 3,5 miliardi per le politiche agricole non è accettabile, perché ricade sulle spalle degli agricoltori». Così il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, parlando a Caserta, nella sede del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, dove è in corso la 13ma assemblea dei soci di Origin Italia.

La mozzarella di bufala campana è un'eccellenza che dobbiamo portare nel mondo» ha detto il ministro. Centinaio ha anche aggiunto: «Con l'Europa bisogna discutere di tutti quei prodotti importati, penso all'olio della Tunisia, che danneggiano i nostri prodotti. Faremo una lotta serrata all'italian sounding».

Mercoledì 29 Maggio 2019, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 17:17

