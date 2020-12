CASERTA - La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di M.G., 46enne casertano, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

Negli ultimi mesi, gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Caserta e della Sottosezione di Caserta Nord, di concerto tra di loro, hanno registrato un notevole incremento di atti predatori commessi in autostrada, generando un vero e proprio allarme sociale. Pertanto, è stata predisposta una specifica attività di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare tale fenomeno criminale ed all'individuazione degli autori di tali azioni.

I risultati decisivi sono emersi di seguito ad una rapina avvenuta lo scorso 30 novembre in A30, nei pressi del casello autostradale Nocera-Pagani, dove 3 uomini qualificandosi come appartenenti alle forze di polizia, hanno bloccato un'autovettura carica di tabacchi, appena caricati presso il deposito del Monopolio di Stato e dopo aver malmenato il conducente, i rapinatori si sono impossessati degli stessi per un valore pari a 7.500 euro.

L'immediata ed intensa attività investigativa ha consentito l'identificazione di uno degli autori del citato fatto criminoso, che è stato così tratto in arresto. Le indagini sono tuttora in corso al fine di poter identificare i complici del M.G.



