Festa da ballo abusiva nel locale Pesanti multe a 32 professionisti

AVERSA - Quando gli agenti del commissariato di Aversa sono entrati nel noto locale ubicato al confine tra Aversa e Lusciano li hanno sorpresi a ballare. Ben trentadue persone, quasi tutte coppie di professionisti, dall’avvocato al medico al commercialista, che, incuranti della zona arancione e dei dpcm, stavo festeggiando un evento. Per loro sono scattate le sanzioni previste dalla speciale normativa. Questo il risultato più eclatante di un controllo interforze, coordinato dal dirigente del commissariato di Aversa Vincenzo Gallozzi, che ha visto la partecipazione di 8 pattuglie che hanno istituito 6 posti di controllo dove sono state identificate 45 persone tra cui 5 pregiudicati. Quindici i veicoli controllati

con il sequestro di una modica quantità di cocaina e la contestazione di 6 violazioni al codice della strada.

Quindici gli esercizi pubblici controllati di cui 3 sanzionati. Sanzione, inoltre, per un bar che non aveva sospeso attività come da dpcm. Sorprese, infine, due persone non aversane che sono state sanzionate per spostamenti da altri comuni in violazione delle norme previste dal dpcm per la zona arancione.

