Parete, bimba di 10 anni sparisce da casa Ritrovata dalla poliza dopo ore di ricerche

PARETE - È durato diverse ore, dalla tarda mattinata alle 18 circa, l’allarme per quello che si era temuto un rapimento. Protagonista una bambina albanese di 10 anni che abita con la famiglia alla periferia di Parete, dove si sono vissute ore di angoscia per la sorte della piccola che, viveva in un ambiente di degrado. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri . La madre, come ia avvenuto in passato, l’aveva lasciata sola per andare a fare la spesa. Pare che, contemporaneamente, ci fosse stato anche un furto nel condominio e questo particolare concomitante aveva fatto pensare ad un possibile sequestro della piccola da parte dei ladri. Immediato l’allarme e l’avvio delle ricerche da parte degli agenti della squadra mobile di Caserta e del commissariato di Polizia di Stato di Aversa e di volontari. Intorno alle 18, la ragazzina è stata trovata mentre camminava da sola per le strade del paese.

