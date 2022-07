Caserta, la polizia di Stato e l'unità cinofila incontra i ragazzi al summer camp

Nella mattinata del 5 luglio, la Polizia di Stato di Caserta ha incontrato i ragazzi del campo estivo presso la Parrocchia Santa Maria La Nova, in Aversa. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare i giovani ad una partecipazione attiva alla vita del Paese e per diffondere valori quali la cultura della legalità, la solidarietà e l’inclusione al fine di contrastare la devianza giovanile.

In particolare all’evento ha partecipato un’unità cinofila della Polizia di Stato che ha effettuato esercizi dimostrativi delle attività d’istituto ed è stata accolta con grande entusiasmo dai numerosi ragazzi del summer camp. L’iniziativa, volta a rafforzare ulteriormente il dialogo tra mondo scolastico ed istituzioni, ha destato il vivo interesse dei giovani che hanno rivolto numerose domande agli operatori della Polizia di Stato in merito alle attività svolte.