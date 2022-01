21.561 persone controllate, 4 arrestati, 18 denunciati e 54 sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla polizia ferroviaria nelle festività appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche in funzione del rispetto delle norme anti Covid.

Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità. Nel complesso sono stati 696 i servizi di pattuglie nelle stazioni e 68 quelli a bordo di 112 treni. 50 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.

Sei i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. In particolare, gli agenti della polfer di Caserta, dopo essere intervenuti nella stazione di Aversa per una lite tra cittadini stranieri e una successiva attività investigativa, hanno arrestato un 30enne in relazione al tentato omicidio ai danni di un giovane ucraino.