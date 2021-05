Sgomberata la palazzina ghetto Da 20 anni occupata da immigrati

CASTEL VOLTURNO - Forze di polizia in assetto antisommossa sulla Domiziana per liberare una palazzina di tre piani interamente occupata da almeno vent’anni da decine di immigrati irregolari che qui avevano trovato un tetto sulla testa. Le operazioni sono iniziate stamattina presto e finora non si sono registrati disordini, solo molto fracasso per l’alto numero di agenti utilizzati per il blitz e la sorpresa subita dagli altrettanti numerosi occupanti abusivi della palazzina.