E ora andranno a piedi e. Aè sempre più spinto, imbarazzante e inspiegabile, il disagio dei vigili urbani . Da oggi e per tutto il periodo invernale, espleteranno il servizio totalmente in borghese per mancata consegna delle divise d'ordinanza di stagione.Una carenza che si somma alla mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali (per il rilevamento di sinistri dopo il tramonto): assenza di tessuto rifrangente, caschi, manicotti, gambali o cappelli sempre con bande rifrangenti. Sarà una settimana di disagi crescenti: le pattuglie, già prive di radio e lampeggianti di servizio, saranno appiedate dal primo novembre cioè dal prossimo venerdì in coincidenza con la festività di Ognissanti. L'ente locale non ha onorato e rinnovato, in tempo i canoni periodici delLEGGI ANCHE «Street control» rotto, sospese tutte le multe in attesa dei ricorsi Risultato: tutte le auto di pattuglia per il controllo del territorio, che dovranno essere ritirate, rimarranno senza copertura assicurativa. Gli agenti dovranno arrangiarsi utilizzando le vetture superstiti: un vecchio Doblò Cargo furgonato o quelle messe in dotazione alla Protezione civile (una vecchia Panda e un Defeder utilizzato per le operazioni antincendio). «In queste condizioni, oggettivamente non possiamo servire l'utenza denuncia, vigile urbano e segretario provinciale del Csa- e si configura la condizione di interruzione di pubblico servizio. In quanto agenti di pubblica sicurezza, al momento e salvo stravolgimenti, non possiamo svolgere le nostre mansioni istituzionali». Intanto, proprio il Comando dellasarà chiamato ad un nuovo sforzo organizzativo: costituire, con altre polizie municipali dei comuni confinanti, un «nucleo interforze» per il controllo delle aree di confine per il controllo della prostituzione mediante l'applicazione del «Decreto sicurezza bis che prevede, tra l'altro, proprio, il monitoraggio e il pattugliamento continua del territorio. E' una situazione, che si trascina da anni, ormai incancrenita che fa passare in secondo piano la «guerra dei turnisti». Sempre a partire dal prossimo week-end i vigili urbani hanno proclamato l'«astensione dai turni festivi». È uno sciopero permanente cioè hanno dichiarato la «negata disponibilità», a tempo indeterminato a lavorare in tutti i giorni infrasettimanali (inclusi nelle festività comandate). Le disposizioni imperative dell'amministrazione comunale saranno impugnate in Tribunale.È un'contro i tagli delle «maggiorazioni festive per il personale turnista». Il Comune si rifà all' ordinanza dellache ha legittimato il taglio delle maggiorazioni economiche per i turnisti. I vigili si appellano alla legge 260/49 che rende «facoltativa l'adesione ai turni». Il Giudice del Lavoro sarà chiamato in causa quando ci saranno le turnazioni comandate. I dipendenti si rivolgeranno alla magistratura per «ottenere il dovuto indennizzo e il ristoro dei danni per la decurtazione della paga».