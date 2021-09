Sorpreso con pistola nella stazione Pregiudicato arrestato dalla polizia

CASERTA- Aveva una pistola con matricola abrasa nel borsello e si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Caserta. Gli agenti delle Volanti di Caserta hanno bloccato una persona di 45 anni, proveniente dalla provincia di Napoli, poiché trovata in possesso dell'arma. Un equipaggio della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, durante il pattugliamento della zona della stazione ferroviaria, procedeva al controllo di una persona, il cui atteggiamento sospetto aveva destato l’attenzione degli operatori. L'uomo non ha fornito spiegazioni sul possesso della pistola, tra l'altro è risultato pregiudicato, per cui è finito in carcere.

