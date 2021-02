SAN NICOLA LA STRADA - Sorpreso a spacciare e inseguito dalla polizia ha scavalcato la recinzione e ha tento di fuggire a piedi in autostrada. Ma i poliziotti hanno bloccato e arrestato lo spacciatore prima che mettesse in pericolo la propria vita e quella degli automobilisti sull'A1.

Così la Poli ha arrestato, nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, S.A. classe 1997, gambiano regolare sul territorio dello Stato.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze

stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure

adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio.

Gli agenti della sezione "Falchi", individuato il soggetto presso la rotonda di San Nicola la Strada, sit lungo il Viale Carlo III, effettuavano un servizio di osservazione discreta che

permetteva di rilevare, di lì a poco, una cessione di sostanza stupefacente posta in essere da S.A.

nei confronti di un acquirente; ne scaturiva l’intervento in esito al quale il gambiano, dopo un lungo

inseguimento a piedi, che si protraeva fino ai margini dell’autostrada che costeggia Viale Carlo III,

mettendo quindi in serio pericolo l’incolumità di terzi e degli Agenti operanti, unitamente

all’acquirente, venivano bloccati e controllati.

Sottoposto a perquisizione personale era possibile appurare che S.A., nella tasca destra dei

pantaloni, conservava ancora la somma di 10 euro, provento della cessione realizzata

immediatamente prima; veniva ritrovata, occultata negli slip dello stesso, sostanza solida di colore

marrone, già suddivisa in dosi; veniva fermato e sottoposto a controllo anche l’acquirente, il quale

consegnava spontaneamente agli agenti una “stecca” di colore marrone dal peso lordo

complessivo di 0,67 grammi.



