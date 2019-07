Mercoledì 10 Luglio 2019, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 20:33

Un poliziotto libero dal servizio ha sventato una rapina e ha messo in fuga un rapinatore. E' successo pochi minuti fa lungo viale Carlo III, all'altezza dell'hotel Vanvitelli, nel territorio fra San Nicola La Strada e San Marco Evangelista. Sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in aria, ma allo stato non risultano esserci feriti. Tre volanti della polizia sono ora sul posto per ricostruire al dinamica. Ed è già caccia al bandito in tutta la provincia di Caserta e oltre.Stando alla ricostruzione dei fatti, l'agente di polizia - in servizio in questura - era fermo al semaforo quando, guardando nello specchietto retrovisore, ha notato il rapinatore puntare la pistola in direzione di un automobilista seduto al volante: l'agente è sceso dalla macchina ed è intervenuto per sventare la rapina ma quando il malvivente in moto ha puntato la pistola contro, l'agente ha esploso dei colpi in aria a scopo intimidatorio. Il poliziotto - in servizio in un ufficio non operativo della questura, diretta da Antonio Borrelli - è riuscito così a evitare che all'automobilista fosse sottratto l'orologio e il portafogli.