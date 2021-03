La Provincia riapre il ponte sul Volturno Fine dell'isolamento della frazione Brezza

GRAZZANISE - La Provincia riapre il ponte sul Volturno di Grazzanise. Ad annunciarlo, tramite un comunicato rilasciato sulla sua pagina web, è stato lo stesso sindaco Enrico Petrella. «Finalmente buone notizie per il ponte sul Volturno», ha dichiarato la fascia tricolore «nella riunione tenutasi in Provincia, alla nostra presenza, è stata analizzata la situazione rilevata nelle ultime settimane. Si è deciso di procedere con la riapertura immediata del ponte. Ringraziamo il presidente Magliocca, per l'interessamento mostrato e per il risultato ottenuto». L'accesso alla struttura, era stato vietato più di un mese fa, a causa delle continue esondazioni delle acque fluviali. La chiusura del ponte, che collega Brezza a Grazzanise, ha creato nel tempo non pochi disagi al traffico della zona. Quattro giorni fa infine, l'ente provinciale ha deciso di effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni del Volturno. Il controllo si è poi rivelato decisivo ai fini della riapertura del ponte.

