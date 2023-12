Era il 31 dicembre 2017 e prese avvio la saga del blocco del Ponte d'Ercole, serie che in sei anni ha raggiunto ieri la trentesima puntata, giusto per celebrare il mese che a questo sottopasso non si può dire porti bene.

Le 10.30 circa di ieri mattina, un autocarro proveniente dal versante Casagiove impatta all'uscita versante Aldifreda sotto la volta col tetto della cabina di guida. Fino alle 14.30 è durato il blocco, solito concerto di clacson a cura della grande orchestra degli automobilisti rimasti in coda fin quando, i primi con retromarcia, non si sono diretti per via San Francesco a guadagnare via Cupa, tagliare Sala e riportarsi su via Tescione.

Facile immaginare gli effetti sul traffico da e per il centro urbano, nell'arco di tempo in cui si lavorava per estrarre l'autocarro le pattuglie di vigili urbani a monte e valle del blocco hanno avuto il loro da fare mentre piovaschi si succedevano per diciamo agevolare le operazioni.

Trasportava pesce e proveniva da Mugnano di Napoli l'automezzo il cui autista ha avuto poco da fare il "pesce in barile" quando gli è stato fatto osservare che avrebbe dovuto fare attenzione ai segnali che ammoniscono sull'altezza massima dei 2.20 consentita per varcare il sottopasso. Non è mancata per una battuta, a chi suggeriva alla buona di sgonfiare le ruote per agevolare l'estrazione, c'è stato il solito esperto a rispondere: "Non va bene, quello ha tozzato' di sopra non di sotto". Risate, sipario.