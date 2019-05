CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 12:30

Lo' Abdul, senegalese, ha sorriso largo e modi cortesi quando propone fazzolettini e varie al muretto di via Santorio, accesso ponte d'Ercole dal lato Aldifreda. Il sorriso ieri mattina s'è fatto risata aperta e ammiccante, lo sguardo indirizzava all'uscita del sottopasso verso Ercole e s'è capito.Addossato al muraglione sulla sinistra, appena all'uscita del microtunnel, ancora una volta la sbarra trasversale segnaletica d'alluminio dai colori biancorossi, i «resti» di un segnale che dovrebbe avvertire, concretamente e materialmente e non visivamente come i segnali che pure ci sono, che se l'automobilista in transito alla guida di un furgone di altezza superiore ai metri 2.20 toppa allora c'è da fare retromarcia e inforcare la circonvallazione per via Cupa d'Ercole. Ma non c'è stato ieri, né in precedenza segnale efficace abbastanza da evitare i ricorrenti abbattimenti, i furgoni e le autoambulanze finiscono contro a quella sbarra che, per essere stata da sempre addossata alla volta del ponte, segnala l'intoppo quand'è avvenuto, cioè quando ci si è già infilati sotto la volta e va bene quando si passa dall'altra parte e non si intoppa anche l'arco di uscita, già ferito e sdentato sorretto da un'armatura che è «provvisoria» dal 30 dicembre 2017.