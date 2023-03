Camion incastrato sotto il ponte di Ercole

Dopo qualche mese di pausa, torna protagonista il ponte di Ercole a Caserta. Il conducente di un furgone non ha calcolato bene l’altezza del mezzo ed è rimasto incastrato nel cunicolo che da Caserta conduce a Casagiove. Il furgone ha praticamente travolto il telaio messo a supporto del ponte e lo ha abbattuto.

Il traffico è andato in tilt. Non è la prima volta che un mezzo si blocca sotto il ponte, lo scorso anno diversi sono stati gli interventi della polizia municipale. Il Comune era stato costretto a rinforzare la struttura con un telaio in metallo.

A niente sono serviti, ancora una volta, gli avvisi che vietano il transito ai mezzi oltre una certa altezza. Anche questa volta il conducente non si è accorto del divieto e si è infilato sotto il ponte, travolgendo la struttura in metallo.