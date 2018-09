CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 12:00

MADDALONI - I camionisti si ribellano. E il Comune risponde: è irreversibile lo stop ai «mezzi superpesanti» (Tir, autoarticolati e betonire, nonché i trasporti superiori ai 35 quintali). Nonostante la battaglia notturna (tra i Tir che hanno spostato i new jersey in cemento e la Polizia municipale) sarà chiuso comunque il «Ponte Vapore», l'infrastruttura che scavalca la linea ferroviaria Napoli-Caserta e collega l'ex provinciale Nola-Caserta con l'ex statale 265. È uno snodo cruciale: si tratta della scorciatoia interna tra l'area metropolitana di Napoli con Caserta e Benevento. Il ponte non è in linea con le norme antisismiche; è inadeguato al traffico intenso (seconda una perizia tecnica del 2012) e presenta un quadro di fessure inidoneo alla circolazione pesante secondo Rfi.Pertanto, indietro non si torna. Posti i divieti di transito e firmata l'ordinanza di chiusura totale della infrastruttura, l'altro ieri pomeriggio, è arrivata la posa in opera di pesanti «new jersey prefabbricati» per interdire il traffico pesante lungo l'ex provinciale Nola-Caserta. Poche ore, e dopo il tramonto fino a notte tarda, un'ordinaria azione di prevenzione contro i rischi si è trasformata in una sfida per la legalità. Da una parte i vigili urbani e dall'altra i tir, provenienti dall'area metropolitana di Napoli, incuranti dei divieti, hanno cercato di rimuovere le transenne e di forzare il blocco. Qualche mezzo disorientato e senza informazioni adeguate è finito nella trappola della strada chiusa. Ci sono volute delle ore per dipanare l'ingorgo.