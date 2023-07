Procedure in stato di avanzamento per la riapertura del ponte Nuovo sul Volturno. Sembra un miraggio, invece è la realtà. Sì, perché l'infrastruttura fluviale è sotto sequestro giudiziario dopo le verifiche strutturali del ponte. Assegnato dalla regione Campania al comune di Capua, su indicazione della provincia, il finanziamento per il ripristino delle strutture in elevazione e messa in esercizio del Ponte Nuovo.

Il "no" al transito veicolare e pedonale ha lasciato il solo ponte Romano come collegamento tra il centro storico di Capua e il quartiere porta Roma.

APPROFONDIMENTI La chiesa è del Comune, ma paga la parrocchia: l'appello ai fedeli Dalle carrozze alle golf car: i tour sostenibili nel Parco della Reggia Cartucce di due pistole lasciate in un'aiuola pubblica a Portico di Caserta

La conferenza di servizi dovrebbe essere la prossima tappa, fondamentale, per acquisire tutti i pareri degli enti preposti, quindi l'approvazione del capitolato di gara integrata per il progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori della parte in elevazione. L'appalto sarà a cura dalla stazione appaltante della Provincia. «Se tutto andrà bene - annuncia con cauto ottimismo il sindaco di Capua, Adolfo Villani - i lavori dovranno terminare, pena la perdita del finanziamento, entro il 31 dicembre 2025».

La Regione Campania, dunque, ha sbloccato i fondi per il Comune di Capua. «Con la determina del direttore generale de 21 luglio, l'Agenzia Campana Mobilità infrastrutture e Reti - comunica in una nota il primo cittadino di Capua - ha approvato lo schema di convenzione disciplinante l'attuazione della progettazione e dell'esecuzione e anche la gestione delle risorse per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del programma: analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali. L'impegno di spesa previsto è pluriennale ed equivale a 1.132.206,66 euro in favore del nostro Comune, si tratta di fondi del 2014-2020 del Piano Sviluppo e Coesione del Mims, analisi e monitoraggio delle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali. Insomma, se vogliamo essere precisi, l'importo necessario per la realizzazione degli interventi per il ripristino del ponte sul Volturno - aggiunge Adolfo Villani - è pari a 2.224.575,46 euro, dei quali 1.092.368,80 finanziati con risorse regionali. La Provincia di Caserta - conclude il sindaco di Capua - si è impegnata a farsi carico del restante importo di 1.132.206,66 euro».

Intanto, il riposizionamento dei sampietrini sul mando stradale del ponte Romano ha determinato da domani e per alcuni giorni, il senso unico alternato e questo ha creato qualche malumore fra i cittadini.