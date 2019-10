CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:32

Inviato a MondragonePrima porta il suo cane a spasso, poi lo uccide a coltellate. Orrore a Mondragone dove un uomo di 93 anni è stato assassinato in casa sua, in via Marechiaro, ieri mattina. Per il delitto è andato a costituirsi Franco Pernice, 84 anni, residente a pochi passi dalla casa della vittima, suo amico dal 1990. Pernice è ai domiciliari da ieri sera. Il magistrato ritiene che il carcere non sia necessario, vista anche l'età e gli acciacchi. E lui, durante l'interrogatorio, assistito dall'avvocato Sergio Morra, riferisce di essere stato aggredito dal suo amico, Pantaleo Di Pilato, detto Leo, di essersi «difeso». «Sono andato lì per discutere che aveva promesso di intestarmi», spiega al pm. Ma è arrabbiato, Franco, perché ha scoperto che quella casa Leo l'ha data a suo nipote. Protesta, alza la voce. Leo è irremovibile, anzi, inizia a schernirlo. Lo chiama «babbuino» più volte. Poi gli sferra un pugno in faccia. A quel punto Franco perde la testa, prende il temperino e inizia a colpire, alla cieca. Poi scappa. Sono le dieci quando arriva in caserma, in via Venezia a Mondragone. Ha un atteggiamento composto, un modo di fare dimesso. Sembra un pensionato come tanti, un anziano al quale, magari, hanno rubato la pensione. Ma non è lì per sporgere denuncia. È andato a costituirsi. Mezz'ora prima ha ucciso a coltellate uno dei suoi migliori amici, Pantaleo, detto Leo, Di Pilato. Novantatré anni, ma non li dimostrava. Un tipo esuberante che, nel centro di Mondragone, tutti conoscevano. Al carabiniere che lo accoglie, Franco consegna un grosso taglierino. «Credo di avere ucciso un uomo».