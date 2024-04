Portico di Caserta, era in possesso di droga: arrestato pusher in trasferta

È stato arrestato nel pomeriggio di ieri subito dopo aver ceduto, dietro il corrispettivo di 30 euro, una dose di cocaina a un 42enne del casertano. Il 18enne albanese, proveniente dalla provincia di Napoli, dopo aver consegnato lo stupefacente al suo acquirente, salito in macchina lungo corso Vittoria a Portico di Caserta, accortosi del sopraggiungere dei carabinieri, lo ha fatto scendere dell’auto e ha accelerato repentinamente, cercando di allontanarsi per evitare il controllo. Nonostante la repentina e pericolosa manovra, è stato subito raggiunto e bloccato dalla pattuglia della stazione di Macerata Campania.

A bordo dell’autovettura in uso al giovane albanese, una Ford Puma di colere grigio, i militari dell’Arma, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto, occultate nel cassetto portaoggetti e in altre parti dell’auto, numerose dosi di stupefacente tra cui hashish, cocaina e crack per un peso totale di circa 14 grammi e la somma in contanti pari a 585 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Il 18enne, accompagnato in caserma, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato condotto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente, identificato dai carabinieri, è stato segnalato alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa.