Domenica sono stati processati soltanto 813 tamponi ed è senz'altro questa la spiegazione ai soli 78 nuovi casi di positività al covid registrati. Sul report pubblicato ieri dall'Asl di Caserta sulla situazione Covid in provincia, inoltre, si legge anche che sono 87 i pazienti ufficialmente guariti dal virus, per un totale di 37.879 guarigioni dall'inizio della pandemia su 42.035 contagiati. Sono stati registrati però anche altri tre decessi. Considerando che il bollettino si riferisce ai numeri pervenuti domenica, è chiaro che dati ben diversi potranno essere elaborati in questi prossimi giorni.

Questi ultimi giorni, infatti, sono considerati particolarmente a rischio visto l'accavallamento delle ricorrenze a partire da San Valentino per finire, oggi, con il Carnevale. Tant'è vero che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha siglato un'ordinanza ad hoc per vietare assembramenti e feste, in particolare le consuete sfilate di carri e costumi di queste giornate, fino a oggi, martedì grasso.



Da più fronti, però, non in ultimo quello delle forze dell'ordine, sembra che molti assembramenti (feste in case, pranzi con persone non dello stesso nucleo familiare) ci siano stati. Dunque il timore dei numeri riportati dai bollettini dei prossimi giorni è abbastanza elevato, considerando che al netto di queste giornate il contagio continua imperterrito a diffondersi, lievemente ma costantemente. Ciò è evidente già dai dati dei singoli comuni. Caserta è tra le città più colpite dal Coronavirus, con 231 casi attuali, mentre Aversa è in crescita con quasi 100 infetti. Poi c'è Maddaloni con 230 cittadini positivi e Marcianise con 177. Ci sono poi Sessa Aurunca dove ora risiedono 135 positivi e Teano che ha registrati 125 contagiati. Sebbene gli altri centri della provincia mantengono un livello di infetti che non superano il centinaio, è chiaro da questi pochi comuni ma più grandi che il contagio cresce così come l'occupazione dei posti letto, sebbene i presidi dedicati siano ancora lontano da condizioni di affanno sulla disponibilità dei letti.



È chiaro che il monito del governatore di osservare specialmente in quest'ultimo fine settimane le misure di sicurezza anti Covid, vanno nell'ottica di non incrementare ulteriormente contagi che, purtroppo, si continuano a registrare. La situazione in Terra di Lavoro è comunque sotto controllo e sembra siano tuttavia lontani i picchi spaventosi che potrebbero mettere in ginocchio non solo il sistema sanitario ma tutti i settori dell'economia, ancora di più di quanto non lo siano già ora. Al centro della più alta attenzione e del più alto controllo resta il mondo della scuola. Non è un caso che proprio in questi giorni si stia lavorando per preparare la fase vaccinale dei dipendenti dei diversi istituti su tutto il territorio campano.



