Aumentano positivi e morti si scatena la corsa al vaccino

Inizia ufficialmente in Terra di Lavoro la fase vaccinale per le forze dell'ordine ma nel frattempo si registra un aumento dei contagi e dei decessi, secondo quanto riportato dall'Asl casertana. Sono infatti 323 i nuovi positivi al Covid in tutta la provincia, mentre 166 le guarigioni. Dati che portano ad un aumento degli infetti attualmente seguiti negli ospedali dedicati e nei Team Covid del territorio: ora sono 5.589 in totale. Purtroppo è necessario tenere presente che i reparti specializzati nell'assistenza ad alta intensità per i pazienti positivi sono saturi già da diversi giorni.

n particolare quelli per la terapia sub intensiva sembrano i più stressati dal carico dei nuovi pazienti, ma l'Asl ha reso noto che a breve ci sarà un potenziamento di questi posti letto proprio per far fronte alla domanda del territorio. Detto ciò, l'altro dato negativo del report di ieri è quello relativo ai decessi: sono 10 quelli caricati nel bollettino di ieri e che, quindi, potrebbero essere accaduti anche fino a 48 ore fa. E' il secondo report a distanza di due giorni che aggiorna alla decina il numero delle vittime dell'infezione. L'altro, quello di domenica scorsa, ne riportava undici. la speranza è che sia soltanto un problema legato all'aggiornamento dei dati di mortalità sui bollettini. Tuttavia, il report di ieri non fotografa affatto una situazione epidemiologica rassicurante, soprattutto considerando il fatto che stando in zona rossa a livello regionale i dati dovrebbero diminuire invece di aumentare. E' anche vero che questo momento di lockdown è nettamente diverso rispetto ai precedenti vista l'attivazione del servizio vaccinale già da due mesi.



Comunque sia l'Asl di Caserta procede a gonfie vele con il servizio vaccinale, tanto che nel report regionale dell'8 marzo scorso (così come si evinceva nei bollettini precedenti) si pone prima per numero di prime dosi erogate, distanziandosi dalle Asl di Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord di circa 4.000 pazienti assistiti. La fase riservata agli operatori del personale scolastico è completata, così come annunziato nei giorni scorsi. Sono 22.603 quelli assistiti, insieme ai 18.712 cittadini ultraottantenni. Proprio questi ultimi cui è destinato il vaccino Pfeizer, stanno ricevendo la seconda dose, a distanza di almeno 21 giorni dalla prima. E' verosimile quindi che presto si ricominci con le prime dosi per quei cittadini ultraottantenni che restano, probabilmente una metà degli anziani complessivi, che sono circa 43.000. Ricapitolando e sommando anche i vaccini della prima fase del piano vaccinale, sono 60.949 le prime dosi erogate dall'azienda sanitaria casertana, mentre 27.966 le seconde.



Il completamento della fase che riguarda gli over 80 è atteso non poco, visto che subito dopo, come già anticipato dai vertici dell'Asl casertana e indicato ieri dalla Regione Campania, è prevista la copertura vaccinale dei pazienti fragili, quelli oncologici e immunodepressi, nonché quelli cronici. Non a caso per accelerare i tempi di erogazione è stato attivato anche il Drive Through nella caserma Ferrari Orsi, oltre alla possibilità dell'unità mobile per il servizio residenziale. In parallelo, con il completamento della fase riservata agli operatori scolastici, la Regione Campania, secondo una nota diramata ieri, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari. Dunque, ora è la volta degli agenti delle forze dell'ordine che andranno ad impegnare i tempi della vaccinazione che fino ad ora sono stati impegnati per la copertura vaccinale degli insegnanti e degli addetti del personale Ata.



