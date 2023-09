Poste, parte il progetto Polis: gli uffici diventano casa dei servizi digitali

Parte dalla provincia di Caserta Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Gli uffici postali di Cellole, Piedimonte Matese, Rocchetta e Croce e Tora e Piccilli, in provincia di Caserta, sono i primi in Campania e tra i primi al Sud nei quali sono disponibili da oggi i servizi Inps per i pensionati, che possono dunque richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Inoltre, nelle stesse sedi sono disponibili i servizi della Giustizia amministrativa con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione stato patrimoniale assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Oltre ai certificati previdenziali e giudiziari, nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.