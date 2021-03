Sequestro e rapina alle Poste Razziati 210mila euro a Succivo

SUCCIVO - La zona rossa non ferma la criminalità. Ieri è stato preso di mira l'ufficio postale di Succivo. Tre persone armate di pistola hanno assaltato la filiale di via Monte Grappa a Succivo. Dopo aver rinchiuso tutto il personale in una stanza hanno costretto la direttrice ad aprire la cassaforte. Bottino 210mila euro. Sul posto le forze dell’ordine che hanno raccolto una descrizione dei banditi e ora stanno visionando le telecamere della zona.