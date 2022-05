Posti di blocco nel week end a Caserta 530 identificati, sequestrato lido sul litorale

Nell’ambito dell’attività straordinaria di controllo del territorio predisposta dal Questore della provincia di Caserta sono stati effettuati, nelle serate di venerdì, sabato e domenica polizia, carabinieri, finanzieri e vigili urbani sono intervenuti nel capoluogo e in provincia identificando 530 persone, controllati circa 250 veicoli, contestate diverse decine multe ed eseguite diverse perquisizioni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Cooperativa Apeiron di Caserta, tredicesimo furto e... LA VIOLENZA Ubriaco alla guida di un camion picchia l'ex incinta e il padre... IL CARTELLONE Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

Inoltre, sono stati controllati decine di esercizi pubblici e per alcuni di essi sono state avviate le procedure per l’adozione di provvedimenti di chiusura.

Sabato a Castel Volturno polizia e vigini hanno sequestrato uno stabilimento balneare, in via Dante Alighieri, per irregolarità edilizie.