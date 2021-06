Precipita in un cantiere a Malta muore operaio di Mondragone

La dinamica, fino alla tarda serata di ieri, non era ancora chiara. Fitta di mistero, ma soprattutto tragica. Raffaele Conte, operaio 40enne di Mondragone, è morto sull'isola di Malta precipitando dal quarto piano di una fabbrica in costruzione nell'area industriale di Hal Far.

Da qualche settimana era lì, insieme ad altri suoi colleghi con i quali condivideva anche un alloggio messo a disposizione da una grossa ditta italiana che fa opere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati